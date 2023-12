De Peiling: ik verstuur kerstkaarten

De kans dat je brievenbus de komende week volstroomt met kerstkaarten is klein. Noord-Holland bungelt onderaan de provincielijst als het gaat om het ontvangen van kerstkaarten. Een kaartje versturen gebeurt hier ook niet veel. Toch hebben jongeren aangegeven liever een fysieke kerstkaart te ontvangen dan een kerstwens via een appje. Verstuur jij nog kerstkaarten, doe je een kerstwens online of stuur je helemaal niets met de feestdagen?

Over een week is het kerst, dus zullen de kerstkaarten de komende dagen uit de deur moeten. Toch scoort onze provincie niet hoog als het gaat om het ontvangen en versturen van kerstkaarten, blijkt uit onderzoek van Kaartje2Go. Alleen in Zuid-Holland ontvangen ze minder kerstkaarten. Een deel uit onze provincie verstuurt een digitale wens via een appje of een bericht op Facebook en sommige mensen versturen helemaal niks.

Toch zijn de kaarten met een vrolijke sneeuwpop of een dansende kerstman nog wel te vinden in Noord-Holland. Inwoners uit Marken, Benningbroek en Oudesluis ontvangen de meeste kerstkaarten en in Benningbroek, Marken en Twisk versturen ze de meeste kaarten van de provincie.

Jongvolwassenen ontvangt liever een fysieke kerstkaart

Lange tijd leek het erop dat jongeren steeds minder fysieke kaartjes sturen, maar daar zit verandering in. Bijna 8 van de 10 jongvolwassenen ontvangt liever een fysieke kerstkaart dan een kerstwens via een appje. Dit blijkt uit onderzoek dat PostNL door marktonderzoeksbureau Factsnapp liet uitvoeren. De doelgroep geeft aan dat een appje sturen eenvoudig is, maar aan het sturen van een kerstkaart heeft iemand aandacht en tijd besteed.

Stuur jij kerstkaarten? Verstuur je een digitale kerstwens of doe je er niets mee?