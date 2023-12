Eens maar nooit weer: Huizen gaat niet meer wachten met verkiezingsuitslag na kritiek

Dat Huizen bewust lang heeft gewacht met het bekendmaken van de voorlopige uitslag van de verkiezingen is eens maar nooit weer geweest. Dat Huizen bij één van de laatste gemeenten hoorde, is niet lekker gevallen bij de politiek en daar heeft de raad nu ook een stokje voor gestoken. "We willen niet weer twee dagen wachten", klonk het afgelopen week.