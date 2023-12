Leerlingen van SG De Dijk komen in actie voor ALS: "De leukste dag ooit op school"

Leerlingen en leraren van SG De Dijk komen donderdag in actie voor stichting ALS. Op het terrein van de middelbare school in Medemblik worden twaalf uur lang workshops en activiteiten gehouden voor het goede doel. "Alle leerlingen kijken er enorm naar uit", vertelt docente en organisator Sanne Mous. "Voor sommigen is het de leukste dag ooit op school."

De Dijk telt ongeveer 400 leerlingen. Donderdag om 12.00 uur starten zij met een gezamenlijk programma. Vervolgens gaat de school om 15.00 uur open voor ouders, familieleden en andere belangstellenden. "De dag wordt opgedeeld in blokken van drie uur", licht Mous toe.

Vier jaar geleden hield De Dijk een soortgelijke actie voor het goede doel. Mentorleerlingen van Sanne Mous wilden toen iets organiseren, en ook nu is er veel enthousiasme vanuit de onder- en bovenbouw. "Zij zijn super enthousiast. Sommigen noemen het zelfs de leukste dag die de school ooit georganiseerd heeft."

Livestream van actiedag in Medemblik

Tijdens de actiedag is er een open podium, waarop allerlei acts en muzikanten hun kunsten vertonen. Ook wordt er een locatiestudio in school opgebouwd, van waaruit leerlingen in koppels radio maken. "Met razende reporters op locatie en foute kerstmuziek."

Daarnaast is er een kerstmarkt en bingo, kunnen de leerlingen bijna non-stop gamen, en is er een voetbaltoernooi voor zowel de onder- als bovenbouw. "Maar ons paradepaardje is de brandweer van Medemblik, die bij ons komt", gaat de docente van SG De Dijk verder. "Zij gaan bijvoorbeeld een icebucket-challenge houden, zoals een paar jaar geleden wereldwijd tegen ALS werd gedaan. Alleen gebruiken zij geen emmers, maar een brandweerspuit. Dat wordt heel erg leuk!"

Serious Request

Het geld dat donderdag wordt opgehaald met de actiedag wordt gedoneerd aan 3FM Serious Request. Het radiostation voert actie voor Stichting ALS, met een glazen huis in Nijmegen. Drie dj's mogen een week lang, tot kerstavond, niet eten en draaien verzoekjes voor het goede doel.

"Onze bedoeling is om vrijdag even na 00.00 uur een voorlopige eindstand bekend te maken", vertelt Mous. "Aangezien het meeste via een QR-code opgehaald wordt, gaat dat bedrag direct naar de rekening. Daarnaast tellen we de andere bedragen bij elkaar op. Hoewel het best leuk lijkt, is er voor nu geen plan om met een cheque naar het glazen huis in Nijmegen te gaan."