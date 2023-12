Wisselvallige week voor de boeg met wederom veel regen

We hebben een wisselvallige week voor de boeg. De week begint bewolkt en op sommige plaatsen zonnig, maar vanaf morgen komt er weer een bak regen uit de lucht.

De week begint op sommige plekken vanmorgen zonnig. Elders in de provincie is het volgens NH-weerman Jan Visser bewolkt. "Het is wel overal zo goed als droog."

Maar dat blijft niet lang zo. "Vanmiddag en vanavond neemt de kans op lichte regen toe, maar het zal nog niet veel zijn." Het wordt vandaag zo'n 10 graden en daarmee is het volgens de weerman niet koud voor de tijd van het jaar. De wind komt uit het zuid-westen en waait op zijn hardst met windkracht 6 aan de kust.

Veel regen

Volgens Visser is het vannacht echt een ander verhaal. Vanaf de Atlantische Oceaan ziet hij veel regen onze kant op komen. "Dit komt samen met een front dat de overgang creëert tussen zachte en minder zachte lucht en dat betekent heel veel regen." De aftrap hiervan is aankomende nacht.

"Morgen op uitgebreide schaal regen", gaat de weerman verder. In Noord-Holland kan plaatselijk zo'n 30 millimeter vallen. "Dat komt nog eens bovenop alles wat er de afgelopen tijd al gevallen is." Het wordt zo'n 10 graden en komt de wind uit het zuid-westen.

Kerstweekend

De rest van de week blijft het volgens Visser behoorlijk wisselvallig. "Tijdens het kerstweekend lijkt het een graad of 10 te worden en misschien met kerst weer wat lager. Maar hoe je het ook wendt of keert, het blijft zacht en wisselvallig."

De weerman laat zelfs het woord 'onstuimig' vallen, op donderdag en vrijdag verwacht hij namelijk veel wind. "Aan de kust zijn dan zware tot zeer zware windstoten mogelijk. Boven de 100 kilometer per uur uit het westen tot noordwesten."