Inloophuis Pisa verhuist in jubileumjaar: "We zijn superblij met nieuwe locatie"

Inloophuis Pisa uit Hoorn krijgt een nieuw onderkomen. Vanaf juli volgend jaar verhuist het naar een pand aan de Grote Oost. Nadat sportinstituut Frits van der Werff dit jaar de deuren sloot en de panden verkocht waar ook Pisa gebruik van maakte, startte een zoektocht naar een nieuwe locatie. "We zijn er echt superblij mee."

"Al vrij snel raakten we in gesprek over het Truydemanhof. Maar het bleek nog vrij lang te duren voordat deze locatie volledig verbouwd zou zijn. Dus we zaten best wel met de handen in het haar hoe die tijd te overbruggen", legt voorzitter Marjolijn Dölle uit.

Op het moment dat de locatie aan het Grote Oost onder de aandacht van Pisa werd gebracht kwam er echter een droom uit, aldus Dölle. "Een prachtige plek en zonder de zorgen dat we de Draafsingel te vroeg uit moeten."

Groter pand voor meer bezoek

Het monument aan het Grote Oost is van binnen prachtig ingericht, vertelt Dölle. Er hoeft dan ook niet veel meer aan te gebeuren. "Er moeten nog een paar muurtjes worden opgetrokken en dan kunnen we er zo in." De locatie is iets groter dan de Draafsingel, waardoor Pisa haar activiteiten kan uitbreiden.

Dölle ziet het bezoek aan het inloophuis na de coronaperiode danig toenemen. "Steeds meer mensen krijgen kanker en we merken ook dat de reguliere zorg steeds meer ziet dat de centra voor leven met en na kanker nodig zijn", legt de voorzitter van Pisa uit.

"Zij bieden de psychosociale ondersteuning waar in de zorg geen tijd voor is. Je ziet vaak dat mensen in een groot zwart gat vallen als in het ziekenhuis gezegd wordt dat iemand uitbehandeld is, maar ook als iemand genezen wordt verklaard. Dan komen de emoties nog van de verwerking. Daar biedt Pisa laagdrempelige steun voor en dat wordt als zeer waardevol gezien."

Jubileumjaar vieren op nieuwe locatie

Vanaf 1 juli 2024 gaan de deuren van de nieuwe locatie van Pisa open. En aan de Grote Oost in Hoorn viert Pisa aankomend jaar een jubileum. Het Inloophuis bestaat dan vijftien jaar. "Misschien kun je je nog herinneren wat we bij het tienjarig jubileum hebben gedaan. Toen is er een groot lustrumgala in schouwburg Het Park geweest", vertelt Dölle. "Er is overwogen om weer zoiets te organiseren."

"Maar omdat nu de verhuizing er aan zit te komen, en het veel werk vraagt van ons en onze vrijwilligers, doen we dat niet. Wel gaan we rond ons vijftienjarig jubileum rond half oktober een feestelijke opening houden. Onder andere met een open huis en een symposium. Dan gaan we er veel aandacht aan geven", sluit ze af.

Beluister hier het hele gesprek met Marjolijn Dölle van Pisa.