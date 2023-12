Texelse kerstmannen feestend door verzorgingshuis bij eerste Santa Run

Het was een bijzonder tafereel: 170 kerstmannen die onder leiding van Denise Barhorst van Artex Kunstenschool een warming-up deden op de Groeneplaats in Den Burg. Het was de eerste Santa Run, maar op zo veel deelnemers voor de loop door het grootste dorp van Texel was niet gerekend. De loop ging zelfs door het verzorgingstehuis De Gollards waar de oudjes genoten van de hele stoet van kerstmannen.

De Texelse Rotary kon van tevoren niet voorspellen hoeveel deelnemers in de bijzondere creatie van Santa Claus zich aan het vertrek zouden melden. Maar op 170 deelnemers had niemand gerekend. Het was de grootste optocht van kerstmannen en kerstvrouwen op Texel ooit. De organisatie organiseerde de loop (wandelend of hardlopend) om geld bij elkaar te krijgen voor goede doelen: het Tesselhuus en de Nierstichting.

De Rotaryclub zamelt op meerdere manieren geld in voor het goede doel. Zo staan er in Den Burg kledingcontainers, maar doen ze dat ook via statiegeld van lege flessen en blikjes waar bij toeristische bedrijven verzamelpunten staan. De Santa Claus Run was een bijzonder evenement die in de ogen van de organisatie zeer geslaagd was. De Santa Run is begonnen in Gorinchem, maar inmiddels door andere rotaryclubs overgenomen.

De kans is groot dat de succesvolle editie van volgend jaar herhaald zal worden. "Zo'n loop door de Gollards is natuurlijk heel leuk", zegt Don Boot namens de Rotary. "Het moet raar lopen als we dit volgend jaar ook niet gaan organiseren. Want de sfeer was uitstekend."