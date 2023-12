Mallorca-verdachten Stan F. en Kaan B. noemen strafeis 'onbegrijpelijk'

De twee Hilversummers zijn de laatste twee van de zeven Hilversumse verdachten die mogen reageren op hun strafeis. Eerder bleek hoofdverdachte Sanil B. het al oneens met zijn strafeis. Hij houdt vol niets te maken hebben met het geweld tegen Carlo Heuvelman,

Stan F. wordt van een stuk minder verdacht dan zijn plaatsgenoot. Tegen hem is afgelopen week door justitie een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist voor openlijk geweld.

Strafeis 'onnavolgbaar'

Deze strafeis is volgens zijn advocaat 'onnavolgbaar.' Hij stelt dat het enige waar F. op berecht kan worden de 'schop tegen de kont' is van een vriend van Carlo Heuvelman tijdens het tweede gevecht. Bij een eerder gevecht die avond, waar sommige Hilversummers ook van verdacht worden, was F. volgens zijn advocaat niet eens aanwezig.

Ook vrij snel na het gevecht met de vriendengroep van Carlo zou F. zich 'menselijk hebben opgesteld.' Zo noemt zijn advocaat het feit dat F. in een online chatgroep gelijk medeleven en inzicht toonde, nog voordat de politie bij de zaak betrokken werd. Ook heeft F. een excuusbrief naar de desbetreffende vriend van Carlo gestuurd.

De strafeis is volgens zijn advocaat buitenproportioneel en mocht er een taakstraf volgen, dat die dan in ieder geval niet hoger dan 150 uur zou moeten zijn.

Weer zwaardere verdenking

Kaan B. heeft een zwaardere verdenking tegen zich. Hij wordt door justitie ook verdacht van poging tot doodslag, tijdens het eerste gevecht in de fatale uitgaansnacht. Tegen B. werd daarom anderhalf jaar cel geëist.

Deze strafeis is voor Kaan onbegrijpelijk, zo stelt zijn advocaat. Dit omdat hij bij de eerste veroordeling door de lagere rechter vrijgesproken is van poging tot doodslag, maar in hoger beroep komt justitie hierop terug.

Volgens de verdediging is er namelijk geen sprake van poging tot doodslag. Kaan zou het slachtoffer niet richting het hoofd of bovenlijf hebben geslagen en de blauwe plekken die hij eraan overhield zijn in de ogen van zijn advocaat niet voldoende voor een poging tot doodslag of het aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel.

"Toen het slachtoffer tijdens het gevecht naar de grond ging, was Kaan al weggelopen. Hij was hierbij niet betrokken", zegt de advocaat. Toch benadrukt zij dat Kaan zich had moeten distantiëren van het vechten en had moeten proberen zijn vrienden weg te halen. "Maar hij kan de tijd niet meer terugdraaien en hier alleen maar van leren."

Hoger beroep nadert einde

Woensdag gaat het Openbaar Ministerie reageren op de pleidooien, kunnen de advocaten van de verdachten daarop reageren en krijgen de verdachten nog de kans om gebruik te maken van het 'laatste woord.'

Uitspraken in de zaak worden in het voorjaar gedaan.