Veel vertraging op A9 richting Amstelveen door ongeluk

Op de A9 bij knooppunt Velsen is vanmorgen rond 7.00 uur een ongeluk gebeurd en dat zorgt voor een lange file in de ochtendspits. Tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein loopt de vertraging op tot meer dan een uur.

File stock - Foto: Foto ter illustratie

Op een deel van de A9 is de linkerrijstrook dicht door het ongeluk. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt. Rijkswaterstaat laat weten dat er meerdere voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn. Ook op omliggende wegen loopt het verkeer vast. Op de A22 tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen loopt de vertraging op tot meer dan een half uur. Op de N203 tussen de A9 en de N246 is het ook druk. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Tekst gaat door onder de post

Ook op andere plekken in de provincie is het een drukke ochtendspits. Op de A8 tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid is zo'n 25 minuten vertraging. Ook op de A7 tussen Wijdewormer en knooppunt Zaandam doe je er zo'n 25 minuten langer over.