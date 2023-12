Veel files door meerdere ongelukken, urenlange vertraging

Op de snelwegen in Noord-Holland zijn vanmorgen meerdere ongelukken gebeurd. Op de A7 en A8 loopt de vertraging op tot meer dan een uur. Op de A9 lost de file langzaam op.

Op de A8 tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid is zo'n 70 minuten vertraging door een ongeluk bij Zaanstad-Zuid. Er was nog maar een rijstrook open, maar intussen is de weg weer open.

Ook op de A7 is een ongeluk gebeurd bij Wijdewormer. Tussen Avenhorn en afrit Wijdewormer loopt de vertraging op. Verder op de A7 tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam is de vertraging rond de 70 minuten. Ook hier is maar een rijstrook open.

Tekst gaat verder onder post