2.500 woningen opnieuw te funderen in Zaanstad: modelwoningen tonen mogelijkheden

Hele woonblokken die scheef staan, het is al jaren een 'vertrouwd' beeld als je door de Rosmolenwijk in Zaandam loopt. De funderingsproblemen zijn hier het grootst van heel de gemeente. In de gemeente Zaanstad moeten er nog minimaal 2.500 woningen worden opgeknapt. Met de opening van twee modelwoningen wil de gemeente Zaanstad meer doen om bewoners te informeren over de mogelijkheden.

Foto: Gemeente Zaanstad

In vroeger tijden kostte het een bewoner 40.000 tot 60.000 euro om de funderingen van zijn of haar huis aan te laten pakken. Nu is dat 60.000 tot 80.000 euro, een enorme berg geld voor mensen die het soms al jaren uitstellen vanwege geldgebrek. De gemeente kondigde begin dit jaar aan dat bewoners in Zaandam-Oost, die dat zelf niet kunnen betalen, geholpen kunnen worden met de financiering van funderingsherstel en verduurzaming van hun woning. Het gaat om huizen met een slecht energielabel (E, F en G). De hulp is mogelijk met geld van het Rijk vanuit het Volkshuisvestingsfonds.

Sloop of nieuwbouw De gemeente zegt dat het in sommige gevallen beter is als je oude en scheefstaande woningen niet opnieuw laat funderen, maar sloopt om er wat nieuws voor terug te zetten. NH maakte daar vorig jaar een reportage over. Tekst loopt door onder de video.

Geen nieuwe fundering, maar een nieuw huis - NH Nieuws

In de Eendrachtsstraat werden vrijdag twee woningen geopend waar bewoners kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Gerard Klitsie, al sinds 1998 voorzitter van het bewonersplatform Herstructurering Rosmolenwijk, is ook aanwezig bij de opening. "Ik word hier wel blij van", zegt hij staand bij de voordeur. Hij wijst naar de scheefstaande woningen even verderop. "Kijk om je heen. Je probeert oplossingen te vinden die voor mensen betaalbaar zijn. Want de meeste mensen die het konden betalen hebben dat inmiddels al gedaan." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: NH

In deze woningen gaan medewerkers van het Funderingsloket kantoor houden om bewoners te woord te staan over de mogelijkheden. Want dat blijkt tot nu toe erg lastig. Klitsie: "Veel mensen die weinig te besteden hebben denken: 'dat kunnen wij toch niet'. Maar je moet laten zien dat het wel kan." Hij vervolgt: "Ook wij als bewoners hebben bijeenkomsten georganiseerd. Je ziet dat mensen die er moeite mee hebben om dat te betalen zich er soms een beetje voor schamen dat ze dat niet hebben. Dat hoeft helemaal niet. Er zijn nu mooie regelingen gemaakt in samenspraak met de gemeente om dat toch voor elkaar te krijgen." Strikte regels Wethouder Harrie van der Laan is zich bewust van de grote opgave die zijn gemeente heeft om alle problemen aan te pakken. "We hebben lang ontzettend ons best moeten doen om dit bij de regering onder de aandacht te brengen, omdat dit niet alleen Zaanstad-breed is. Over het hele land treft dit probleem ruim een miljoen woningen." "Je moet ervoor zorgen dat mensen die dat zelf niet kunnen betalen niet verder in de problemen komen. Er zijn wel heel strikte regels aan; het is niet zo dat we iedereen kunnen helpen." Tekst loopt door onder de video.

Wethouder Harrie van der Laan over funderingsproblemen Zaanstad - NH

Van der Laan: "Het is ingewikkeld om mensen goed te kunnen bereiken. Je wilt met ze praten over de kosten die er zitten aan het herstellen van de funderingen, maar dat is toch ingewikkeld. Je kan niet voor mensen bepalen hoeveel geld ze moeten uitgeven en je kan ze ook niet dwingen dat ze het moeten doen (behalve als huizen op instorten staan, red.)." "Dus als je dan toch de keuze maakt om aan de gang te gaan, kan je beter een modelwoning neerzetten waarmee je kan laten zien: 'zo kan het worden'. We geven gratis financieel en technisch advies. We kunnen als gemeente goed bijspringen." Bekijk de funderingskaart van Zaanstad en andere informatie over funderingen via deze link.