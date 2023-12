Streep door WK voor darter Van der Voort: dit jaar cruciaal voor verdere carrière

Het was altijd zo vanzelfsprekend: de tonen van KC & The Sunshine Band die de opkomst van Vincent van der Voort aankondigden op het Londense podium van het WK Darts. Dit jaar zit de Purmerender echter thuis, want hij kwalificeerde zich niet na een slecht jaar. Onder andere door familieomstandigheden haalde Van der Voort nooit zijn oude niveau. Komend jaar moet daar verandering in komen, anders zou het zomaar kunnen dat hij zijn pijlen erbij neerlegt.

De laatste keer dat de 47-jarige - maandag is hij jarig - niet op een WK van de BDO of de PDC stond was in 2001. "Het is zolang geleden dat ik niet een WK heb gespeeld", zegt Van der Voort dan ook. "Maar ik voelde het wel aankomen. Je gaat er altijd vanuit dat je daar staat, maar het was een heel slecht jaar en door meerdere omstandigheden is het allemaal niet zo goed gegaan. Ik ben mezelf een beetje voorbijgelopen."

Hij vervolgt: "Er gebeuren dingen in je privéleven en dan wil je helpen en oplossingen zoeken. Ik vond het moeilijk. Ik dacht: ik blijf gewoon toernooien spelen en dan zet ik dat opzij, maar zo werkt het echt niet. Het is veel reizen, maar ook mentaal heel zwaar. Ik ben erachter gekomen dat je niet alles alleen kan."

Goed uitrusten

De darter doet zijn verhaal in zijn eigen Zaanse dartsshop, waar zoon Kevin samen met zijn vrouw Karin de scepter zwaait. Hij grinnikt: "Ik ben geen verkoper, daar zijn die jongens allemaal veel beter in. Deze periode wil ik vooral goed uitrusten en dan goed beginnen in het nieuwe jaar."

Een klant komt binnen en zegt anderhalf uur gereden te hebben om wat dartsspullen te scoren. Hij is blij Van der Voort te treffen en hoopt dat het hem volgend jaar lukt het oude niveau weer op te pakken. "Het zou doodzonde zijn als hij stopt. Het is toch een legende. Samen met Van Barneveld maakte hij de sport groot."

