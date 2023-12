Politie houdt 57-jarige Amsterdammer aan voor gijzelen vrouw

Een 57-jarige man is zaterdagavond aangehouden, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het gijzelen van een 71-jarige vrouw in een woning aan het Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost. Dat laat de politie vandaag weten. De hond van de bewoonster wordt hierbij weggenomen, maar die is inmiddels terug bij zijn baasje.