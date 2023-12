Ajax met zuur gevoel winterstop in: rake omhaal dompelt Arena in rouw

Ajax gaat met een kater de winterstop in. De Amsterdammers gaven een voorsprong van twee doelpunten uit handen tegen PEC Zwolle: 2-2. Dankzij twee treffers van Brian Brobbey leek de buit binnen te zijn, maar de bezoekers knokten zich terug. Een rake omhaal van Lennart Thy dompelde de Johan Cruijff Arena vlak voor tijd alsnog in rouw.

Ajax maakte in de eerste helft een stroperige indruk tegen de Zwollenaren. De bezoekers waren verreweg de gevaarlijkste ploeg. De grootste kans was voor aanvoerder Bram van Polen, want zijn inzet werd van de lijn gehaald. Ajax hield opgelucht adem, maar was zelf niet in staat om PEC Zwolle de wil op te leggen.

Bij Ajax keerde Steven Berghuis terug in de basis. Tegen AEK Athene (3-1 winst) was de buitenspeler geschorst. Steven Bergwijn was nog steeds geblesseerd en hij werd vervangen door Ar'Jany Martha. De wedstrijd stond onder leiding van assistent-trainer Michael Valkanis, omdat John van 't Schip bij de bruiloft van zijn zoon in Australië is.

