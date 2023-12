Barry's oliebollen opnieuw beste van Noord-Holland

De oliebollen van Barry Groot uit Heerhugowaard zijn voor het tweede jaar achtereenvolgens verkozen tot allerbeste van de provincie. Zijn vette snacks kregen een 9 van de anonieme jury, iets wat Barry zelf weinig verbaast. "Ik denk dat we gewoon de beste zijn."

Oliebollenbakkers die willen meedingen om de prijs kunnen hun kraam aanmelden, maar de anonieme jury - bestaande uit veertien vrijwilligers en twee experts - kiest ook zelf bakkers uit.

Deze jury bepaalt per provincie welke bakker de lekkerste oliebollen bakt. Voor het tweede jaar op rij gaat Barry, die met zijn kraam bij het tuincentrum aan de Zuidpoort naast het strand van Luna staat, er in Noord-Holland met de eer vandoor. Ditmaal wéér met een 9 als eindscore.

Oliebollen als ontbijt

Niet alleen de jury, ook Barry's klanten zijn erg tevreden. "Ja dit zijn de lekkerste, daarom zijn we hier ook. Het is ons ontbijt vandaag", vertelt een stel. Een man met zijn dochter komen toevallig langs, onderweg naar het naastgelegen tuincentrum en doen ter plekke ook een test. "Oh dat proef je wel! Lekker vers niet te vet en knapperig."

100.000 oliebollen

De laatste week van het jaar is het drukst voor Barry. "Het zou toch wel heel mooi zijn als we in de laatste week van het jaar 100.000 oliebollen kunnen verkopen", hoopt hij.

De bakker uit Heerhugowaard gaat er ieder jaar voor om weer de beste te zijn, en begint vanaf januari met het nóg verder specialiseren van zijn geheime recept. "Ik ben nooit tevreden", legt hij uit. "Er komen klanten van ver en die wil ik niet teleurstellen."