Gewonde na steekpartij Weteringstraat Den Helder

Bij een steekpartij aan de Weteringstraat in Den Helder is iemand vanmiddag rond 15.50 uur gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de politie ontstond er vanmiddag een ruzie op straat, waarbij ook werd gestoken. Een iemand raakte lichtgewond en moest voor controle naar het ziekenhuis toe. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, rukten hierop uit naar de Weteringstraat.

"Hoe dat is gebeurd is gaan we uiteraard uitzoeken, en we doen ook onderzoek naar wat er verder precies is voorgevallen", aldus de woordvoerder. Er werd niemand aangehouden. Aan getuigen van de steekpartij en mensen die in het bezit zijn van camerabeelden, wordt gevraagd om deze informatie met de politie te delen.