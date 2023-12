Tussen de wolkenkrabbers van Hongkong azen dansers van Double V op plek bij wereldtop

Ze hebben Hongkong verkend, de wolkenkrabbers gezien en natuurlijk hard getraind. Latin dansformatie Double V uit Hoorn is helemaal klaar voor het WK, dat morgenochtend wordt afgewerkt. Laura Tool uit Wognum is vol vertrouwen. "We hopen dat we kunnen pieken", laat ze vanuit Hongkong weten.

Afgelopen donderdag is het gezelschap van dansers, trainers en supporters aangekomen in Hongkong. Na enkele toeristische attracties te hebben gezien, werd er vrijdag gesport in een park. "Om de reisbenen en jetlag eruit te krijgen", zegt danser Laura Tool. Zaterdag is er getraind in een afgehuurde danszaal. "Vooral even voor de routine en om de conditie op peil te houden."

Mede door een inzamelingsactie kon de formatie uit Hoorn naar Hongkong afreizen. "We hebben heel veel zin in de wedstrijd van maandag. Iedereen vindt het supergaaf om nu in Hongkong te zijn. We hebben hier zó lang naartoe gewerkt en dan is het heel bijzonder om er eindelijk te zijn. En deze dagen met het team zorgen ook dat we een fijn teamgevoel krijgen."

Laura Tool en Jesse Lakeman geven een impressie van Double V in Hongkong, tekst gaat onder de video verder: