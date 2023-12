Nog één keer de dansschoenen aan voor dansende Timo aan Amsterdamse Egelantiersgracht

Het leven van Timo de Krosse, voor velen misschien beter bekend als 'de dansende man van de Egelantiersgracht' is zaterdag dansend gevierd en herdacht. Op de brug voor zijn huis in Amsterdam trokken buren, kennissen en dierbaren nog een laatste keer de dansschoenen aan voor Timo.

Dat de brug zo vol stond met mensen voor Timo was voor zijn zussen hartverwarmend. "We wisten wel dat hij hier heel happy was en veel contacten had, maar we wisten niet dat het er zo veel waren." Afgelopen week overleed Timo op 49-jarige leeftijd. "Het is vreselijk dat hij zo jong dood is, dat vind ik echt verschrikkelijk", vertelt een buurtbewoner.

Het is in de buurt een groot gemis dat Timo niet meer dansend voor zijn raam staat. Zijn dansmoves waren volgens aanwezigen niet het enige wat opmerkelijk was aan hem. "Het was een heel krachtig persoon met de energie van een militaire tank", aldus zijn beste vriend Thijs. "Hij was er voor iedereen, altijd." Dat beamen alle buurtbewoners: in voor een praatje, kon goed luisteren en begreep wat mensen hem vertelden.