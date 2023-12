Jongen (16) belaagd bij Bussumse supermarkt, één persoon aangehouden

Een 16-jarige jongen is gisteravond gewond geraakt toen hij werd belaagd door twee jongens. Dat gebeurde voor de deur van een supermarkt aan de Koekoeklaan. De twee daders vluchtten hierna de supermarkt in. Een jongen kon snel worden aangehouden.

De 16-jarige jongen woont in Bussum en wilde gisteravond nog wat boodschappen doen bij de supermarkt. "Toen hij de supermarkt in wilde lopen werd hij belaagd door twee jongens", meldt de politie. Er ontstond er een vechtpartij tussen de drie jongens en de 16-jarige raakte daarbij gewond. De twee andere jongens vluchtten daarna de supermarkt in.

"De 16-jarige jongen hoefde niet behandeld te worden in het ziekenhuis", laat een woordvoerder van de politie weten. Hij kan verder niet uitweiden over de opgelopen verwondingen.

Aanhouding

Een van de jongens, een 19-jarige uit Bussum, werd al snel in de supermarkt aangehouden door de politie. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht.

De politie weet nog niet waarom de 16-jarige jongen werd belaagd. "Er is niets buitgemaakt", zegt de woordvoerder. "Er is daarmee geen sprake van een beroving. Het was echt een conflict waarbij direct een vechtpartij ontstond."

Om meer te weten te komen over het conflict en de tweede verdachte wil de politie graag getuigen spreken en camerabeelden zien.