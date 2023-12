Dit is de nieuwe opsporingsambtenaar van gemeente Amsterdam: hond Dora

Dora is opgeleid om de zwam op te sporen in iepen. In de stad staan ongeveer 75 duizend iepen. Veel van deze bomen kunnen hiermee besmet zijn. Dit is een schimmel die de boom van binnenuit verzwakt.

Wanneer de zwam aan de buitenkant van de boom zichtbaar is, is het vaak al te laat. Door al vroeg in het verzwakkingsproces de besmette bomen te vinden hebben, kunnen ze ongelukken voor komen. De boom wordt gemonitord waardoor ze hem kunnen kappen alvorens hij in een storm kan omvallen. Als de dikrandtonderzwam eenmaal in de boom zit is er niets meer te doen en zal de boom gekapt moeten worden.