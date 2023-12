Extra lange NH Sport met AZ - PSV en Ajax - PEC Zwolle

NH Sport is er vanavond op de radio met een extra lange uitzending. Om 20.00 uur begint in Alkmaar de kraker in de eredivisie tussen AZ en koploper PSV. Je kunt dit duel in zijn geheel op de radio volgen.

Het AZ-stadopm - Foto: Pro Shots/Vincent de Vries

PSV is aan een onwaarschijnlijke serie in de eredivisie bezig. Alle vijftien competitiewedstrijden werden dit seizoen in winst omgezet. Het clubrecord (zeventien keer winst) uit het seizoen '87/'88 is binnen handbereik. Uiteraard hoopt AZ daar een stokje voor te steken. Hoewel AZ allesbehalve swingt, staat de ploeg er op de derde plek goed bij. De achterstand op Feyenoord bedraagt slechts twee punten. Afgelopen donderdag kreeg het team van trainer Pascal Jansen echter wel een tik te verwerken. Legia Warschau knikkerde AZ met een 2-0 overwinning uit de Conference League. Desondanks keek Jansen een dag later alweer vooruit naar de ontmoeting met PSV die hij als een "stevige klus" omschrijft. Tekst gaat verder onder het artikel.

Voor beide ploegen is het de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. Woensdag speelt AZ nog wel in Hardenberg tegen tweede divisionist HHC in de tweede ronde van de KNVB-beker. PSV treft een dag later in Eindhoven FC Twente. De competitiekraker AZ - PSV begint vanavond om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Het commentaar bij de wedstrijd krijg je van verslaggevers Erik-Jan Brinkman en Frank van der Meijden. Ajax - PEC Zwolle Ook Ajax kun je rechtstreeks op de radio volgen. De Amsterdammers nemen het in de Johan Cruijff Arena op tegen PEC Zwolle. Bij de thuisclub ontbreekt trainer John van 't Schip. De opvolger van Maurice Steijn is in Australië bij het huwelijk van zijn zoon. Van 't Schip wordt op de bank vervangen door assistent Michael Valkanis. De 49-jarige Australiër neemt ook in het bekerduel tegen de amateurs van Hercules de honneurs waar. Tekst gaat verder onder de foto.

Michael Valkanis - Foto: Pro Shots/Icon Sport