🔴Liveblog: tennisfinale Brouwer-De Jong lonkt, gaat FC Volendam met goed gevoel winterstop in?

AKC Blauw-Wit heeft in de vijfde speelronde van de Korfbal League een belangrijke zege geboekt. In Hardinxveld-Giessendam was de ploeg van coaches Barry Schep en Mark van der Laan nét iets beter dan HKC. Na een 15-13 voorsprong bij rust trokken de Amsterdammers de wedstrijd met 23-21 over de streep. Daardoor komt Blauw-Wit op 6 punten en is de aansluiting met de subtop gevonden. Koog Zaandijk komt later vanavond in actie tegen PKC. Beide teams staan ook op 6 punten. Groen Geel (1 punt) speelt in Delft het degradatieduel tegen het nog puntloze Fortuna.