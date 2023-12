Liveblog: Ajax - PEC Zwolle (1-0), Irene Schouten wint in Amsterdam

Welkom in ons liveblog! We houden je op de hoogte van alle regionale topsport in Noord-Holland. Om 16.45 uur ontvangt Ajax in de Johan Cruijff Arena PEC Zwolle. AZ neemt het om 20.00 uur op tegen koploper PSV. Mis niets in de extra lange uitzending van NH Sport! Verder ook aandacht voor de overige sporten in onze provincie. Tips? Mail dan naar [email protected].