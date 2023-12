Dierenambulance Hoorn voelt zich in de kou gezet en neemt 'duik voor dieren'

"Ik wil dat de dieren gewoon kunnen worden opgevangen door de dierenambulance," vertelt Roos, een van de jongste deelnemers aan de actie in het Julianapark in Hoorn. De Dierenambulance Hoorn voelt zich in de kou gezet door de gemeente, omdat de financiële steun voor een eigen pand uitblijft. Dieren worden bij vrijwilligers thuis opgevangen. En daarom sprongen ze vandaag het koude water in.

"We hebben op dit moment geen pand, en dat willen wij heel graag", vertelt Denise van 't Ende van de Dierenambulance Hoorn. De dierenambulance is actief in zeven West-Friese gemeentes en ontvangt weinig subsidies, stelt Van 't Ende. "Het zou fijn zijn als alle gemeentes willen bijdragen. We zijn al een heel eind, maar we moeten het zelf bekostigen."

Bekijk hier de reportage van de actie. De tekst gaat na video verder.

Een pand is volgens Van 't Ende nodig om meer vrijwilligers aan te kunnen nemen. "Op dit moment kunnen wij alleen mensen uit Hoorn toelaten. Als we een eigen locatie hebben, kunnen vrijwilligers vanuit de hele regio daar naartoe komen om in de ambulance te stappen."

Ook worden er nu nog dieren zoals konijnen en duiven in tuinen van vrijwilligers opgevangen. "Daarnaast kunnen we ook vergaderingen en scholing bij het pand doen, en dan wordt het allemaal een stuk professioneler", stelt Van 't Ende.