Hilversum neemt met erehaag afscheid van zusjes die omkwamen bij auto-ongeluk A1

De Hilversumse zusjes kwam begin december om het leven toen de auto waar ze in zaten in botsing kwam met een spookrijder op de A1 bij knooppunt Hoevelaken. De spookrijder, een 19-jarige Roemeen, kwam bij de botsing ook om het leven.

In de auto zaten ook de ouders van de meisjes, Roelien en Luuc. Zij raakten bij het ongeluk ernstig gewond, maar waren wel aanwezig bij de afscheidsdienst. Via de stichting Namens de Familie, die de ouders en andere nabestaanden bijstaat, laten ze het volgende weten: "Hoewel ons verdriet alles overstijgend is, putten we troost uit de enorme belangstelling en steun die we afgelopen periode hebben ervaren. Ons gemis en verdriet gaan nooit over. Onze onmetelijke liefde voor Cécile en Livia blijft altijd."