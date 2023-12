Sloop Cruquiusbrug begonnen: dit merken omwonenden en verkeer daarvan

Vanaf dit weekend wordt de helft van de Cruquiusbrug gesloopt. Omwonenden en verkeer tussen Haarlemmermeer en Heemstede moeten daarom de komende tijd rekening houden met omleidingen en vertraging.

Cruquiusbrug - Foto: NH Media

Inderdaad: de brug wordt niet volledig, maar voor de helft gesloopt. Dat heeft te maken met de duurzame ambities van de provincie, die heeft ervoor gekozen de ene helft van de brug (van Haarlemmermeer naar Heemstede) volledig te vervangen, en de andere helft (van Heemstede naar Haarlemmermeer) een grote beurt te geven. Dankzij die make-over kan dat brugdeel nog eens dertig jaar mee. Afsluitingen Hoewel er ruim anderhalf jaar geleden al voorbereidingswerkzaamheden plaatsvonden, begint het echte werk nu pas. Vanaf vandaag wordt het brugdeel van Haarlemmermeer naar Heemstede gesloopt. Vanwege die gigaklus is de brug dit weekend in beide richtingen dicht: ook het brugdeel van Heemstede naar Haarlemmermeer - dat later een opknapbeurt krijgt. En niet alleen de brug, ook een flink deel van de N201 is afgesloten. Tot maandagochtend 5.00 uur is de provincialeweg tussen de Spieringweg (Haarlemmermeer) en de Javalaan (Heemstede) afgesloten. Ook de Bennebroekerdijk (ten zuiden van de brug) en de Cruquiusdijk (ten noorden van de brug) zijn dit weekend dicht. Verkeer wordt omgeleid via de N205 (Drie Merenweg, Schipholweg) en de N201 (zie afbeedling hieronder). Lees verder onder de kaart

Omleidingen tijdens afsluiting Cruquiusbrug - Foto: Provincie Noord-Holland

De overlast voor het verkeer blijft niet beperkt tot een weekend. Vanaf maandagochtend is de brug weliswaar weer open, maar gaat al het verkeer tot oktober 2024 over één brugdeel. Per rijrichting zijn twee rijstroken gereserveerd. Vanwege die beperking is de maximumsnelheid op het stuk de komende 11 maanden geen 80 km/u, maar 50 km/u. Fietsers op de N201 aan de kant van de Bennebroekerdijk worden omgeleid, wat ongeveer vijf minuten langer trappen betekent. Overlast voor omwonenden Toch lijkt de overlast voor bewoners van en ondernemers aan de Cruquiusdijk en Bennebroekerdijk het grootst te worden. Zo blijft de Cruquiusdijk bijvoorbeeld vanaf maandag nog een kleine week langer afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel gebruikmaken van de dijkweg.

De Cruquiusbrug op een zonnige dag - Foto: NH Media

Tot vrijdag 22 december hebben automobilisten vanaf de Bennebroekerdijk alleen de mogelijkheid op de N201 richting Hoofddorp te komen. Die dag wordt om 16.00 uur de weg van de N201 naar de Cruquiusdijk (vanuit Hoofddorp) geopend, maar de weg vanaf de Cruquiusdijk naar Heemstede blijft dicht. Stevig beroep In een persbericht van de provincie zegt gedeputeerde Jeroen Olthof dat hij zich realiseert dat de provincie met de afsluitingen een 'stevig beroep doet op bewoners en ondernemers op de Cruquiusdijk en de Bennebroekerdijk'. “Helaas kunnen we de bereikbaarheid niet voor iedereen garanderen. Dat heeft te maken met de veiligheid tijdens de werkzaamheden aan de brug. Dat komt vaker voor bij dit soort grote projecten." Wat ook vaker voorkomt bij dit soort grote projecten is vertraging. En ook dat bleef de renovatie van de Cruquiusbrug niet bespaard. Zo was het aanvankelijk de bedoeling om de werkzaamheden begin 2024 afgerond te hebben, maar staat het einde van de werkzaamheden nu voor eind 2025 in de agenda.

De nieuwe brug is een paradepaardje van de provincie, die vooral trots is op de 'duurzame en circulaire' karakter. Zo wekt de brug evenveel energie op als 'ie verbruikt en is daarmee energieneutraal. Verder is de nieuwe brug demontabel, wat betekent dat onderdelen later eenvoudig voor een andere brug kunnen worden ingezet. En om onderhoud te beperken is het aantal bewegende onderdelen zo klein mogelijk gehouden.