Herenboeren Rorik start coöperatieve boerderij: 180 huishoudens nodig voor succes

Biologische groente en vlees van je eigen boerderij op je bord? Als het aan Wolter van der Vlist, voorzitter en initiatiefnemer van Herenboeren Kennemerland/Rorik, is dat binnenkort mogelijk. Na een zoektocht van twee jaar hebben de kartrekkers van Herenboeren Kennemerland/Rorik grond gevonden op landgoed Rorik aan de Noorderweg in Beverwijk om een Herenboerderij te beginnen. En nu de grond geregeld is, moet de organisatie aan de bak. Om de Herenboerderij ook daadwerkelijk te realiseren, hebben ze zo’n 180 huishoudens nodig om de boerderij mee te bekostigen.

Een Herenboerderij is een ledencoöperatie, waarin alle kosten en opbrengsten van de boerderij worden verdeeld onder de leden. Ze hebben een boerin of een boer in dienst, die werkt volgens duurzame principes. De landbouwproducten - groenten, fruit, aardappelen en vlees van koeien, kippen en varkens – zijn alleen bestemd voor de leden en worden dus ook niet verkocht.

Wolter, in het dagelijks leven beleidsambtenaar, raakte twee jaar geleden aan de keukentafel van een goede vriendin geïnspireerd door het herenboeren en richtte Herenboeren Kennemerland op, waar Herenboeren Rorik nu een 'zusje' van is. "Als beleidsmedewerker zie ik allerlei voornemens voor 2030 of 2050. Wat ik het mooie vind van Herenboeren, is dat wij laten zien dat wat we bedacht hebben voor 2050, zoals een kringlooplandbouw, nu al kan in 2023. Het is praktisch idealisme. Mensen zetten hun schouders eronder, we werken zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Het is heel inspirerend!"

"Wat van het land komt, is van ons", vertelt Wolter. "Je krijgt veel meer begrip voor hoe complex het boerenleven is en je leert ook heel goed wat de seizoenen doen. Wat het weer doet, is het warm of koud, en welke invloed dat heeft op de producten. Je moet met de seizoenen mee-eten."

Meeboeren

De kosten voor het draaien van de boerderij en de loonkosten van de boer worden ook gedragen door alle leden, legt Wolter uit: "We hebben opstartkosten, want aan het begin zijn er investeringen nodig, zoals bijvoorbeeld terreindrainage of een tractor. Daarnaast maken we een begroting van alle wekelijkse kosten. We hebben geen subsidies of externe financiers." Gemiddeld zijn de eerste inlegkosten zo’n 2.500 euro per lid en de wekelijkse kosten zo’n 15 euro.

Meehelpen op de boerderij hoeft niet, maar mag wel. "Meedoen maakt wel meer mogelijk", zegt Wolter. "Als we alles laten afhangen van twee boeren, een voltijd en een deeltijd, dan is de opbrengst minder. Maar we zien dat er veel mensen graag meewerken. Alle initiatieven waar de boer geen tijd voor hebt, dat doen wij. Zoals bijvoorbeeld een magnifieke kruidentuin aanleggen."