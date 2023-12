Man (32) veroordeeld voor in bezit hebben van geladen pistool, ghb en lachgas

Een 32-jarige man is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij op 13 september in Zuidoost een omgebouwd geladen pistool, ghb en lachgas in zijn bezit had. De man bewaarde het vuurwapen en de verdovende middelen in zijn woning, waar ook zijn minderjarig zoontje van zes jaar aanwezig was. "Hij had geen maatregelen genomen om die goederen buiten diens bereik te houden", aldus de rechtbank.

De woning van de man werd onderzocht, nadat de politie een melding had ontvangen dat de verdachte een vuurwapen zou hebben. Het pistool werd in de kledingkast in zijn woning aangetroffen. Daarnaast vond de politie in de slaapkamer van de man bij zijn bed in een doos vier flessen met in totaal ongeveer 1,9 liter roze vloeistof.

Ook werden er zeven lachgasflessen op het balkon gevonden. Volgens de verdachte waren deze lachgasflessen leeg, maar de rechtbank vindt deze verklaring ongeloofwaardig, omdat sommige lachgasflessen nog van een afdekdop waren voorzien. Daarnaast stelt de rechtbank dat de man in nog geen week tijd ongeveer 1750 ballonnen lachgas zou moeten hebben gebruikt. "De officier van justitie gaat ervan uit dat in de flessen in ieder geval in totaal nog 5 tot 10 liter aanwezig is geweest", aldus de rechtbank.

Opgelegde straf

De 32-jarige werd eerder veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege vuurwapenbezit en overtreding van de Opiumwet. "Dit heeft hem er kennelijk niet van weerhouden zich weer aan dergelijke feiten schuldig te maken."

In strafvermindering houdt de rechtbank rekening met de volgende factoren: "Hij een drugsprobleem heeft en ook openstaat voor behandeling daarvoor, dat hij een eigen bedrijf heeft en hij alleenstaande ouder is van een minderjarig kind." De rechtbank legt de bijzondere voorwaarden op die de reclassering adviseerde. "Hij moet zich onder meer ambulant laten begeleiden en meewerken aan middelencontrole."