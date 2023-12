LIVE 🔴 vierde poging om gestrande kotter vlot te trekken

Het gezegde driemaal is scheepsrecht ging helaas niet op voor de gestrande garnalenkotter IJM22. Afgelopen donderdag probeerde men met man en macht het schip terug de zee in te trekken, maar een gebroken kabel gooide roet in het eten. Vanmiddag wordt er weer een poging gedaan het schip vlot te trekken, NH is er vanaf 16.30 uur live bij.

Livestream NH Extra - NH

Livestream NH's livestream (alleen online, niet op televisie) begint vanmiddag om 16.30 uur en gaat door tot de kotter is bevrijd of de poging wordt gestaakt. Rondom de YM22 wordt al de hele dag gegraven, in de hoop dat de bevrijdingsactie van vandaag wel succesvol is. Rond 17.30 is het hoogwater, en de kans dat de kotter los komt het grootst. De stream is in dit artikel te volgen.

De boot ligt al sinds 22 november vast op een zandbank, en er is tot nu toe amper beweging in te krijgen. Ook de 'ultieme' poging van afgelopen donderdag mislukte. Vandaag moet een ijzersterk Fries touw de gestrande garnalenkotter wél los kunnen trekken. De tekst gaat door onder de lees ook

Op NH Radio vertelt Lisette Reker, de dochter van schipper Ed Reker, dat er vanmiddag een nieuwe poging gedaan wordt. 's Morgens vroeg wordt het materieel aangeleverd, waaronder drie graafmachines. "Tussen half 6 en 6 uur is het weer hoog water, dus rond half 5 zullen ze weer een poging doen om de boot vlot te trekken", vertelt Lisette. Als het gelukt is de boot weer op zee te krijgen, vaart het schip terug naar IJmuiden. Daar vangt dochter Lisette haar vader op met een fles champagne. De tekst gaat door onder de foto

Kotter nog muurvast op strand - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

De dochter van de schipper is ontzettend dankbaar dat er hulp uit alle hoeken komt. "Het is heel bizar, hartverwarmend en soms ook niet te bevatten dat mensen zo vriendelijk en lief zijn en met ons meedenken in alle opzichten." Ze hoopt dat het vandaag dan eindelijk gaat lukken, want de vermoeidheid steekt inmiddels flink op. "Je blijft maar door gaan, het zijn hele lange dagen", vertelt ze op NH Radio.