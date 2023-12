Nog altijd geen antwoorden: Carlo's dood op Mallorca blijft omhuld met mysterie, staat er ooit nog iemand op?

Eén of twee vermoedelijke daders van de doodslag van Carlo Heuvelman op het Spaanse eiland Mallorca gaan naar alle waarschijnlijkheid vrijuit wegens gebrek aan bewijs. Getuigen vertellen dat Carlo door twee of drie mannen werd belaagd, maar de verklaringen wisselen zo dat er geen naam aan de daders te koppelen is. Dé grote vraag wie er achter de doodslag van Carlo zit blijft ook na het hoger beroep onbeantwoord en misschien wel voor eeuwig. Staat er ooit nog iemand op?

Foto: ANP

Weet jij meer? Heb je tips over deze zaak, mail dan naar [email protected]. Reageer je liever anoniem, neem dan contact op via Telegram.

De dood van Carlo Heuvelman zorgt meer dan twee jaar later nog altijd voor veel vragen, waar de antwoorden nog op ontbreken. "Niet weten wat er is gebeurd met mijn zoon, is onverteerbaar. Geef mij alsjeblieft duidelijkheid, al is het anoniem", vertelde Carlo's moeder twee weken geleden in de rechtbank.

"Niet weten wat er is gebeurd met mijn zoon, is onverteerbaar. Geef mij alsjeblieft duidelijkheid, al is het anoniem" Carlo's moeder

Van alle mensen op straat die avond, moet er iemand zijn die precies weet wat er met Carlo gebeurd is. Daar gaat justitie althans tot op de dag van vandaag nog vanuit. "Er lopen mensen rond die ons de antwoorden kunnen geven, omdat ze betrokken waren, er bij waren of iets hebben gezien op videobeelden", stelt een woordvoerder van justitie. "De antwoorden kunnen liggen bij de verdachten zijn, maar ook anderen die op het moment van het geweld op de boulevard waren. Tot nu toe hebben we die helaas niet." Op zoek naar antwoorden De grote vraag is natuurlijk wie die antwoorden nu tweeënhalf jaar later nog kan geven. Geen van de Hilversumse verdachten heeft de afgelopen jaren het achterste van hun tong laten zien en de kans dat ze dat nog gaan doen, lijkt klein. Ze houden allemaal vast aan hun onschuld. Ook andere betrokkenen lijken de antwoorden niet te kunnen geven. De Spaanse en de Nederlandse justitie spraken na de gewelddadige uitgaansavond tientallen getuigen, allemaal aanwezigen op de boulevard die avond. Enkele getuigen werden zelfs meerdere keren gehoord. Het heeft justitie veen antwoorden opgeleverd, maar nou net dat ene antwoord niet. Als het om Carlo gaat, wordt er veel gezegd, maar de puzzelstukjes vallen tot op de dag van vandaag niet op z'n plek. Geruchten over videobeelden De grootste kans op antwoorden lijkt misschien nog wel te liggen bij videobeelden. Al veel langer gaan er geruchten rond over een video van het geweld waarmee alle vragen kunnen worden beantwoord. Beelden waarop exact te zien is wat er die bewuste avond met Carlo gebeurd is, maar wel beelden die - als ze daadwerkelijk bestaan - goed verborgen blijven. Het is niet ondenkbaar dat zo'n video nog ergens rondzwerft. Nagenoeg alle gebeurtenissen van de fatale uitgaansavond werden gefilmd, door beveiligingscamera's of omstanders met een mobiele telefoon. Justitie sprak daags na de mishandelingen al van een 'groot bestand' aan beveiligingsbeelden. De video's laten zien hoe de Hilversumse groep twee keer op de vuist gaat. Eerst voor Café De Zaak als ze slaags raken met een Heerhugowaardse vriendengroep waar ze even daarvoor al ruzie mee hadden, later voor café Bar Bier-Express op de boulevard met de vriendengroep van Carlo. Op de beelden is te zien dat zeker twee slachtoffers ogenschijnlijk tegen het hoofd worden geschopt en is ook precies te zien wie daarvoor verantwoordelijk is. Tekst gaat door onder de foto.

De plek van de gewelddadigheden, nog geen week later - Foto: NH Media / Sjoerd Stoop

Maar van de heftigste mishandeling van de avond, het geweld tegen Carlo Heuvelman, ontbreekt videobeeld. De recherche heeft hemel en aarde bewogen om aan zulke beelden te komen, maar ze zijn nooit opgedoken. Eventuele beelden vaak gememoreerd De afgelopen tweeënhalf jaar werd zo'n belastende video vaak gememoreerd, al bleef het steevast bij geruchten. Zo gaan er al langer geruchten dat één van de met een telefoon opgenomen video's van de gewelddadigheden op de boulevard van badplaats El Arenal - het zogenoemde GeenStijl-filmpje waarop het geweld tegen één van Carlo's vrienden te zien is - ingekort is. Op de hele video zou een stuk meer te zien zijn geweest. En dan wordt er nog wel eens gesproken over meer video's waarop het geweld tegen Carlo Heuvelman wel goed te zien moet zijn. Er wordt zelfs gezegd dat de Hilversumse vriendengroep nog zo'n video zou hebben, maar of dat zo is en wat er dan echt op die video te zien zou zijn, is gissen. Justitie laat weten de kans zeker open te houden dat er nog belastend materiaal rondgaat. "Maar daar kunnen we niks mee, omdat het een vermoeden is. Voor ons is het heel simpel: er is iets of niet", vertelt een woordvoerder. Heel veel filmende telefoons Los van de geruchten over de twee belastende video's, zou je denken dat het haast ook niet anders kan dan dat er nog meer video's gemaakt zijn tijdens de fatale uitgaansavond. Op het moment van de gewelddadigheden was het druk op straat, de meeste cafés sloten net de deuren terwijl op straat nog tientallen jongeren stonden na te praten. Tientallen jongeren met een smartphone die zo'n beetje alles wat ze meemaken tijdens zo'n vakantie filmen, om vervolgens naar hun vrienden te versturen. Dezelfde jongeren die een groot deel van de vechtpartijen op straat wel hebben vastgelegd, maar nu net dat ene belangrijkste moment niet.

"Jullie weten stuk voor stuk wie het heeft gedaan maar kiezen ervoor om te zwijgen. Wees een vent en vertel wat er is gebeurd" Carlo's vrienden