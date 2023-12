Amsterdam aA nl GVB doet aangifte na vernieling metro's door Ajaxfans: "Absurd dat dit is gebeurd"

Het resultaat was goed gisteren, want Ajax won met 3-1 van AEK Athene en mag het na de winter in de Conference League gaan proberen. Maar rondom de wedstrijd ging er ook een hoop niet goed. In totaal werden er 147 mensen aangehouden. Ajaxfans vernielden drie metro's en in het uitvak werden drie stewards mishandeld. Zowel het GVB als de stewards gaan aangifte doen.

Het begint allemaal gemoedelijk gisteren. De hele dag zijn er al AEK-fans in de stad, volgens de politie zijn Ajaxfans dan wel al op zoek naar confrontaties, maar zonder resultaat. Later op de dag wordt het wat uitbundiger, maar de sfeer is nog steeds prima. De AEK-supporters lopen vervolgens in een grote stoet richting Amsterdam CS en stappen daar in de metro richting Zuidoost. Metrostation deels ontruimd Op dat moment, rond 18.15 uur, loopt het op de Blauwbrug uit op een eerste confrontatie tussen de politie en Ajaxfans. Wat de reden is van deze ongeregeldheden is niet duidelijk. De agenten gebruiken hun wapenstokken om de orde weer te herstellen. Er wordt dan nog niemand aangehouden. Even later gebeurt dat wel. De ME grijpt in bij metrostation Weesperplein. Het station wordt deels ontruimd en op het station worden 140 Ajaxfans uit de metro gehaald en aangehouden vanwege vernielingen in drie metro's.

De vernielingen aan één van de drie metro's GVB

Maar omdat er voor die al die mensen niet zomaar bussen klaarstaan die ze naar het cellencomplex kunnen brengen, vordert de politie drie lijnbussen. Zo staat bus 22 hier bij de halte Prins Hendrikkade als er een motoragent binnenkomt om de verbaasde passagiers uit de bus te halen. Zij moeten wachten op de volgende bus.

Het GVB zegt in een reactie: "Wij vinden het absurd dat dit is gebeurd. Natuurlijk moeten er voetbalwedstrijden worden gehouden waar veel mensen op afkomen, dat hoort bij een stad als Amsterdam, maar vandalisme hoort daar niet bij. Blijf van de spullen van onze gemeenschap af. We moeten de rekening weer met z’n allen ophoesten en dat is zonde, want dat geld kan beter aan andere zaken voor de gemeenschap worden besteed."

In de Arena laat de harde kern van Ajax blijken niet gediend te zijn van het politieoptreden: tijdens de wedstrijd hangen meerdere spandoeken van de F-Side op z'n kop. Aan de andere kant van het stadion gaat het ondertussen mis in het uitvak. Als drie stewards een laserpen willen afpakken, worden ze mishandeld en raken ze gewond. Na de wedstrijd wordt hier een Griekse fan voor aangehouden. Hij zit een dag later nog altijd vast, net als twee Ajaxfans, zij vanwege bedreiging en vernieling. In gesprek met Ajax Alle andere aangehouden fans worden na of zelfs tijdens de wedstrijd al vrijgelaten. De politie houdt in totaal 147 mensen aan rondom de wedstrijd. De drie mishandelde stewards gaan aangifte doen, dat geldt ook voor het GVB. Het vervoersbedrijf noemt de gebeurtenissen absurd, burgemeester Halsema zegt dat de driehoek dit hoog opneemt en opnieuw in gesprek gaat met Ajax en de KNVB.

Reactie burgemeester Halsema Het vernielen van een metro door hooligans is een smet op een spannende voetbalavond waar veel Ajax fans plezier aan hebben beleefd. De 140 aanhoudingen voor openbare geweldpleging leggen bovendien een groot beslag op de schaarse capaciteit van onze politie en het Openbaar Ministerie. Te vaak zijn harde kern supporters betrokken bij openbare ordeverstoringen en het plegen van geweld. De driehoek neemt dit hoog op en zal hier opnieuw over spreken met de club en de KNVB.