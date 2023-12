Pijnlijke nederlaag Telstar tegen tiental FC Dordrecht in eigen huis

De laatste thuiswedstrijd van Telstar in 2023 is in een deceptie geëindigd. De Velsenaren gingen pijnlijk onderuit tegen het tiental van FC Dordrecht. Het werd 0-2.

Via Tim van de Loo werd clubtopscorer Zakaria Eddahchouri bereikt, maar hij kopte in het zijnet. Cain Seedorf zorgde voor het volgende gevaar. Toch was het Dordrecht dat de grootste kans kreeg van de eerste helft. Korede Osundina schoot de bal echter rakelings naast het doel.

Dordrecht kreeg ook de eerste mogelijkheid na de rust. Een inzet van Osundina ging dit keer net over het doel. Telstar liet zich niet kennen en kwam meer uit de schulp. Zo creëerde Eddahchouri een gigantische kans, maar hij kopte hij naast. De aanvaller was een minuut later de aangever voor Alae-Eddine Bouyaghlafen. Hij kon het doel ook niet vinden.

Dat brak Telstar in de slotfase op. Uitgerekend een voorzet van oud-speler Ilias Bronkhorst werd verlengd door René Kriwak en ging in het doel: 0-1. Ondanks de achterstand bleef Telstar bij vlagen zeer gevaarlijk. Eddahchouri en Mohammed Tahiri waren meermaals kansrijk, zonder succes. Tot overmaat van ramp werd het in de slotfase zelfs 0-2 via Mathis Suray. Alle hoop van Telstar kon in de kliko en de score veranderde daarna niet meer.

Door de nederlaag van Telstar blijven de Witte Leeuwen steken op de achttiende plaats in de eerste divisie. De eerste seizoenshelft wordt afgesloten tegen VVV-Venlo. Dat duel is uiteraard live te volgen op NH Radio.

Opstelling Telstar: Koeman; Van de Loo (Gravenberch/82), Apau, Bakker (Boussakou/61), Soares, Oude Kotte; Plat, Augustijns (Bouyaghlafen/46), Turfkruier (Tahiri/61); Eddahchouri, Seedorf (Van den Heerik/46)