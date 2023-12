Twee verdachten aangehouden voor overval op tabakswinkel Amsterdam-Noord

De overval waarvan ze verdacht worden gebeurde even daarvoor, rond 18.30 uur. Twee mannen die op dat moment de winkel binnenliepen bedreigden medewerkers en klanten met wapens. De politie kan niet zeggen om wat voor wapens het precies gaat, ook is onduidelijk of er bij de overval is buitgemaakt.

Kort na de overval hield de politie twee verdachten aan. Volgens een politiewoordvoerder lukte dat omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Niemand raakte bij de overval gewond.

De overval is de derde van de dag in de stad. Eerder vandaag werd een woning in Zuidoost overvallen. Aan het begin van de avond gebeurde datzelfde bij een opticien in Zuid.