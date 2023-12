Schaatsbaan geopend op IJburg: "Hier kan ik mijn zakgeld wel besteden"

Bij het stadsstrand op IJburg is vandaag een ijsbaan geopend. De baan is mogelijk gemaakt door restaurant De Japanner, in samenwerking met stadsdeel Oost. De eerste gebruikers, kinderen van een basisschool in de buurt, glunderen van oor tot oor: "Het is goed, maar wel een beetje glad."

Voor het eerst kunnen schaatsliefhebbers genieten van IJburg on Ice. Nu de schaatsbaan op het Museumplein er dit jaar definitief niet komt is dit, weliswaar een stukje buiten het centrum, een alternatief. Voor kinderen die wonen op IJburg is het in ieder geval een feest, zo blijkt. "Fijn dat je er nu de hele tijd heen kan als je wilt", vertelt een scholier. Een ander vult aan: "Onze school is er tegenover, dus we kunnen er na school gelijk naartoe."

De schaatsbaan op Strand IJburg is vanaf vandaag tot 11 januari 2024 open en bewoners met een Stadspas kunnen gratis vrij schaatsen. Voor stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege is het een belangrijk project en hij is blij dat de baan er nu ligt. "Nederland heeft een traditie van met zijn allen samenkomen op het ijs, de-koek-en-zopie-cultuur", vertelt hij. "Een nieuwe wijk als IJburg, daar is het sociaal weefsel nog niet zo sterk, zo'n ijsbaan kan erbij helpen om elkaar te leren kennen. Tegelijkertijd is het een plek voor de rest van Amsterdam om IJburg te leren kennen."

Cadeautje

De baan blijft tijdens de feestdagen open en zal tot 11 januari te bezoeken zijn. "Het is echt een initiatief wat we doen van en voor de IJburgers", vertelt organisator Guido de Bruijn. "Het is laagdrempelig en ook veel activiteiten voor kinderen. Het is een baan gericht op kinderen en op die manier proberen we een cadeautje te geven aan de buurt."