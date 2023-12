Oude cassettebandjes krijgen tweede leven als bedlampje bij upcycle expo

"Er zijn mensen die niet weten wat dit is", zegt Mechteld Timp als ze naar een stapel oude cassettebandjes wijst. De bandjes zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan elkaar geplakt en worden nu verkocht als bedlamp. "Het is een van onze bestsellers", zegt Mechteld. Die trots is op de deelnemers die die weekend exposeren in Zaandijk.

Jelle is een van de deelnemers bij Leviaan, een instelling die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid. Hij maakt schilderijen van oude kunstwerken. "Ik hou er van als het in mijn hoofd geordend is", zegt hij terwijl hij een werk laat zien die hij heeft gemaakt toen hij een periode van rust in zijn hoofd had.

De spullen waar Jelle en de andere deelnemers mee werken zijn gedoneerd door kringloopwinkel Noppes. "Twintig procent van wat de noppes binnen krijgt, wordt niet verkocht en weggegooid", zegt Mechteld. "En dan gaan wij er weer mee aan de slag en dat is weer duurzaam".

De expositie 'van meuk en zooi naar leuk en mooi' is alleen dit weekend te zien in het Weefhuis van Zaandijk.