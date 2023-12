Haarlemmer verdacht van verkrachting: in de val gelokt door tv-programma

Een 46-jarige man uit Haarlem blijft in ieder geval nog twee weken in voorarrest zitten. Hij werd dinsdag aangehouden. De man zou meerdere jonge meisjes die leden aan anorexia hebben misbruikt.

Het onderzoek naar de verdachte startte in februari 2022 nadat de man zich meldde op het politiebureau dankzij een uitzending van het televisieprogramma Undercover in Nederland. De man dacht destijds dat hij in het Amstelpark in Amsterdam had afgesproken met een vijftienjarig meisje, maar dat bleek een medewerkster van het programma van Alberto Stegeman te zijn.

Afvalcoach

De programmamaker ging vervolgens met de Haarlemmer naar het politiebureau. Na de uitzending in september 2022 deden twee jonge slachtoffers aangifte tegen de Haarlemmer. Hij zou ze hebben verkracht. De meisjes zochten juist hulp bij hem: ze kampten met ernstige eetproblemen en de Haarlemmer deed zich voor als afvalcoach. Hij zou ze vervolgens in een hotelkamer hebben misbruikt.

Agenten hielden de man dinsdag aan in zijn woning in Haarlem. Daarbij zijn ook gegevensdragers in beslag genomen. De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de man vandaag met twee weken verlengd.