Haarlem wil 'sneller langzamer': 30 kilometer per uur moet ook hier de norm worden

"Het moet sneller langzamer in Haarlem." Een uitspraak van raadslid Janneke Moedt van de Partij voor de Dieren, waar de meerderheid van de gemeenteraad zich achter schaart. Haarlem wil in navolging van Amsterdam dat 30 kilometer per uur de maximale snelheid in de stad wordt. Maar zo abrupt als dat in Amsterdam is gegaan, zal het hier niet gebeuren.

Op onderstaande kaartjes is te zien welke wegen met nu nog een limiet van 50 kilometer per uur (rood), veranderen in wegen met een maximale snelheid van 30 kilometer per uur (paars). Tekst loopt door na de afbeelding.

Het gaat om alle wegen in en om het oude Haarlemse centrum, maar ook bijvoorbeeld om verkeersaders zoals de Kleverlaan in Haarlem-Noord en de Zijlweg richting de Westelijke Randweg.

Begin vorig jaar is in 53 Haarlemse straten wél snel de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Op de helft van de andere wegen, waaraan ook veel woningen, winkels en scholen staan, moet in de toekomst ook het gaspedaal losgelaten worden.

Filehoofdstad van Nederland

Bij de politieke discussie over dit plan vorige week, was het niet verrassend dat de VVD tegen het plan is, uit angst voor nog meer opstoppingen in een stad die toch al te boek staat al filehoofdstad van Nederland.

Raadslid Eloy Aerssens is zelfs in Amsterdam proef op de som gaan nemen, waar sinds twee weken op heel veel ontsluitingswegen in één klap de limiet van 30 kilometer per uur is ingevoerd. "Omdat ik met keurig aan de snelheid hield veroorzaakte ik een file en toeterende auto's achter me."

Naast de VVD is ook de ChristenUnie in Haarlem niet overtuigd van het plan. Frank Visser ziet vooral problemen met de bussen. Vervoersorganisaties hebben inderdaad bij de gemeente te kennen gegeven dat ze vrezen dat de bussen minder snel door de stad kunnen rijden en dat ze daarom genoodzaakt zullen zijn om routes om te leggen of zelfs lijnen te schrappen.

Rijtijden bussen en hulpdiensten

Wethouder Bas van Leeuwen denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. De invoering op alle straten zal nog 'decennia' in beslag nemen, staat in het plan. En daarom zal het openbaar vervoer ook niet direct het effect in rijtijden merken. Ook de hulpdiensten verwachten niet dat ze extra aanrijtijd hebben, omdat Van Leeuwen heeft toegezegd bij de herinrichting van de wegen zo min mogelijk met verkeersdrempels wil gaan werken.

Andere politieke partijen zijn het eens met het plan, dat vanaf begin januari vrij gegeven wordt voor inspraak door Haarlemmers. Maar het gaat sommige partijen, zoals de Partij voor de Dieren, niet snel genoeg. "Waarom kan de bus niet tien seconden langzamer", vraagt raadslid Janneke Moedt zich af. "Het moet juist veel sneller langzamer gaan op de wegen in Haarlem." Ze stelt zelfs voor om op nog meer straten de maximale snelheid van 30 kilometer per uur in te voeren.

Rustenburgerstraat

Wie het ook niet snel genoeg kan gaan, zijn de bewoners van de Rustenburgerlaan. In deze straat is al veel verzet gevoerd tegen de toename van het aantal dubbeldekkers en lange bussen over hun straat. "Regelmatig probeert een buschauffeur met hoge snelheid

ook nog net het groene licht te halen", vertelt Kees de Wit nog maar eens aan de raadsleden. "En dat in de buurt van een school."

De gemeente probeert hier met herinrichting de weg al veiliger te maken en nu staat ook de Rustenburgerstraat op de nominatie om een 30 kilometerweg te worden. Kees de Wit en zijn buren hebben nu één verzoek aan de gemeente: "Doe het snel en voer die maximale snelheid bij ons al eerste in!"