Grillig AZ baart trainer Jansen geen zorgen richting PSV: "Hoort bij deze jonge ploeg"

Een dag na de Europese uitschakeling bereidt AZ zich op vertrouwde grond weer voor op de kraker tegen PSV. "Dat wordt een stevige klus." Laat Pascal Jansen weten tegen de vele aanwezige journalisten op het trainingscomplex in Wijdewormer. De trainer gaat verder in op de gepasseerde Hobie Verhulst, de interessante Vangelis Pavlidis en de kritische noten van de Alkmaarse supporters.

"Supporters die niet tevreden zijn gaan dat uiten", reageert Pascal Jansen over de kritische geluiden in het stadion en op social media. AZ kent dit seizoen wisselende resultaten en komt door het verlies gisteravond tegen Legia Warschau (2-0) dit seizoen ook niet meer uit op het Europese podium. "We hebben een jonge ploeg en dat kan weleens fluctueren, maar ik maak me geen zorgen over de grilligheid van mijn ploeg."

Joey Veerman

Dit weekend wacht een zeer uitdagende klus voor AZ. In Alkmaar neemt de ploeg van Pascal Jansen het op tegen koploper PSV. De Eindhovenaren wonnen alle vijftien competitieduels. "Zowel aanvallend en verdedigend is er enorm veel stabiliteit bij PSV. En Joey Veerman vind ik zeer interessant, hij creëert veruit de meeste kansen van iedereen."

