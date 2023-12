Zaankanter Rosheuvel lacht om Mexx Meerdink en schrok van slaande Turkse voorzitter

De voetbalcompetitie van Turkije ligt deze dagen onder een vergrootglas na de absurde actie van de voorzitter van voetbalclub Ankaragücü. Faruk Koca sloeg scheidsrechter Halil Umut Meler naar de grond. "Hij is één van de beste scheidsrechters", vertelt Mikhail Rosheuvel. De Zaankanter voetbalt al drie jaar in Turkije en door dit incident komt hij dit weekend niet in actie.

Mikhail Rosheuvel in actie voor Erzurumspor FK - Foto: NH Media

"Halil Umut Meler wordt vaak op topduels gezet", laat Mikhail Rosheuvel weten vanuit Oost-Turkije. De oud-speler van AZ staat onder contract bij Erzurumspor FK. "Ik stond er van te kijken dat juist hem dit overkwam." "Grimmig" Door dit gewelddadige incident ligt het Turkse profvoetbal stil. "Iedereen is hier wel wat emotioneler in vergelijking met Nederland", aldus Rosheuvel. "Maar dit wordt ook als heel extreem ervaren. Bij Ankaragücü hangt ook wel een wat vijandige sfeer, het is er soms wat grimmig." De Turkse voetbalbond liet vrijdag weten dat de competitie volgende week wordt hervat. Dat betekent dat Rosheuvel het woensdag met Erzurumspor FK voor eigen publiek opneemt tegen Ümraniyespor. Tekst loopt door onder de tweet.

Inmiddels is Faruk Koca levenslang geschorst door de Turkse voetbalbond en zijn er bij de komende vijf thuiswedstrijden van Ankaragücü geen fans welkom. "In Nederland leggen ze wedstrijden stil als er met plastic bekertjes wordt gegooid, daar lachen ze hier om. In Turkije zie je sowieso wel meer opstootjes op het veld en daarbuiten, maar hier schrok ik wel echt van." Met scheidsrechter Halil Umut Meler gaat het gezien de omstandigheden beter. Eerder deze week mocht hij het ziekenhuis verlaten. Erzurum Na zijn ervaringen in Nederland bij clubs als AZ, Almere City, Heracles, Roda JC, Cambuur en NAC vertrok Rosheuvel naar Dubai. Na zijn Arabische avontuur belandde de flankspeler bij Erzurumspor FK. "Het gaat hier goed. Ik leef een vrij rustig leven. Er gebeurt niet heel veel hier, want het is voor Turkse begrippen een kleine stad. En op dit moment is het erg koud. Vlak bij Erzurum ligt wel een skigebied, alleen dat is niet zo mijn ding. Ik heb hier een heel ander leven dan in Dubai." De Nederlandse competitie volgt Rosheuvel nog op de voet en met name AZ. "Blijft toch wel mijn club en binnenkort wil ik graag weer langskomen. Ik heb nog regelmatig contact met oud-teamgenoten uit Alkmaar zoals Ben Rienstra, Derrick Luckassen, Giliano Wijnaldum en Ridgeciano Haps." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Pro Shots/Ed van de Pol

"Ik zie die Ruben van Bommel graag voetballen. Talentvol en effectief voor z'n leeftijd. Ook van Ernest Poku ben ik onder de indruk. En om Mexx Meerdink moet ik altijd lachen als ik hem voorbij zie komen op TikTok." Hoe de toekomst eruit ziet van de rappe aanvaller die in 2013 nog de beker won met AZ weet hij niet. "Mijn contract loopt deze zomer af, maar ik heb hier niets te klagen. Een prima salaris, privé-chauffeur en Turkije is echt een voetballand." Een terugkeer naar Nederland na vijf seizoenen in het buitenland lijkt logisch, maar dat ziet de 33-jarige inwoner uit Zaandam zelf anders. "Ik ben nog fit en sta eigenlijk overal wel voor open."