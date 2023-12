Vals alarm: gevonden 'bom' bij Texelse dierenopvang blijkt dynamo te zijn

De dierenopvang van Wenda Rodenburg in De Cocksdorp stond gisterochtend volledig op zijn kop. Meerdere dieren moesten hun buitenverblijven verlaten vanwege een verdacht ovalen voorwerp dat tijdens graafwerkzaamheden werd gevonden. De politie schakelde de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) in en nu, 24 uur later, kan iedereen gerust ademhalen: het gaat niet om een explosief. Het gevonden voorwerp blijkt een dynamo te zijn.