Verdachte (32) Vennepse Pokémon-roof blijft vastzitten, komt in januari voor de rechter

Een 32-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van een gewelddadige woningoverval in Nieuw-Vennep in oktober vorig jaar, blijft in afwachting van zijn zaak vastzitten. Dat bleek vandaag tijdens een pro forma-zitting, waarbij J.S. zelf niet aanwezig was.

Gewonde na overval in Nieuw-Vennep - Foto: Nieuwsfoto.nl

Bij de overval, op 22 oktober vorig jaar, werd door drie overvallers onder meer voor 15.000 euro aan Pokémon-kaarten buitgemaakt. J.S. is de derde verdachte die in de zaak terechtstaat. Zijn veronderstelde handlangers werden eerder dit jaar al veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar. NH was vandaag aanwezig bij de zitting in de rechtbank in Alkmaar, maar de verdachte zelf was er niet bij. Overval J.S. wordt verdacht van een overval op 22 oktober vorig jaar bij een woning in Nieuw-Vennep. Samen met twee andere mannen zou hij die dag bij de woning van de Venneper aan de Havenpoort hebben aangebeld. De bewoner dacht dat de mannen iets van hem wilden kopen en liet hen binnen.

"Een van de mannen richtte direct een wapen op het hoofd van het slachtoffer", vertelde een woordvoerder van de politie. De man is met geweld tegen de grond gewerkt, gekneveld met ducttape, vastgebonden, geslagen, geschopt en bedreigd met zowel een vuurwapen als mes. Zijn oor scheurde en hij zat onder de wonden en blauwe plekken. Terwijl de man op de grond lag, doorzochten de overvallers de woning. Ze namen een Playstation 5, twaalf horloges, kleding, contant geld en een collectie van zo'n vijfhonderd Pokémonkaarten mee. Deze kaarten hadden een waarde van 15.000 euro en alles bij elkaar was zo'n 35.000 euro waard. Vijf jaar gevangenisstraf Ook twee andere verdachten zijn aangehouden en bestraft. De rechters stonden in hun vonnis van de medeverdachten stil bij de grote impact van het geweld op het slachtoffer. Zo voelt de Venneper zich sinds de overval veel minder veilig. De 33-jarige R.K. uit Amsterdam is in juni veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De 27-jarige R.J., een man zonder een vaste woon- of verblijfplaats, kreeg in augustus dezelfde veroordeling. Het vonnis van J.S. duurt langer, omdat hij moest meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De rechter vermoedde dat er psychisch iets mis is en liet hem zes weken lang observeren door gedragsdeskundigen. Nu het rapport binnen is, zal de zaak op 15 januari inhoudelijk worden behandeld en op 9 februari het vonnis plaatsvinden.