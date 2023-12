Geschenk uit de hemel: Haarlemse kerken spelen weer centrale rol in eigen buurt

Met een flinke schep aarde plantte de Haarlemse wethouder Floor Roduner deze week symbolisch een nieuwe boom bij Pinkstergemeente Immanuël in Haarlem-Noord. Hij opende officieel de buurttuin die wordt aangelegd bij het kerkgebouw. De tuin is onderdeel van het project Buurtbakens, waaraan zeven kerken in de gemeente meedoen.

"Het is zonde om die kerken steeds te verbouwen tot woningen. En zo houdt ook de kerkelijke gemeente een functie in de buurt. Dat is het bijzondere aan dit project", vindt Roduner.

"We zagen dat er steeds meer kerken leeg kwamen te staan", zegt Roduner. "Een proces dat al tientallen jaren aan de gang is. We zien ook dat de stad groeit en in alle buurten goede voorzieningen nodig heeft. Huisartsenpraktijken bijvoorbeeld. Ik denk dat het belangrijk is om die maatschappelijke functie van de kerken te behouden, als hart van de wijk."

De kerken die deelnemen als Buurtbaken, willen een belangrijkere rol spelen in de directe omgeving van de kerkgebouwen. Bijvoorbeeld door plek te bieden aan maatschappelijke organisaties, creatieve instellingen of door een ontmoetingsplek voor de buurt te worden.

Mede-voorganger Stephan Zweers van de evangelische kerk Shelter-Haarlem, vlakbij het Marsmanplein, is razend enthousiast over de Buurtbakens. "Wat een project! Het creëert een win-win situatie. Maatschappelijke organisaties kunnen straks terecht op plekken die nu alleen op zondagen worden gebruikt. Shelter-Haarlem heeft zo'n 500 vierkante meter die zes dagen per week amper in gebruik zijn. We hebben met de Buurtbakens nu het budget om het gebouw aan te passen, zodat we die ruimte kunnen verhuren."

Geschenk uit de hemel

"Shelter-Haarlem heeft nu echt een regionale, zelfs landelijke functie. Maar we doen nog niet zoveel voor onze eigen buurt, vonden we een paar jaar geleden al. En toen kwam dit project op ons pad." Eigenlijk een geschenk uit de hemel dus.

De maatschappelijke organisaties waar Shelter-Haarlem mee wil samenwerken, reageren positief, vertelt Zweers. "Het is voor veel van die organisaties lastig om een betaalbare ruimte te vinden. Zij zijn dan ook vaak al lang op zoek naar een plek. Ze zijn heel enthousiast over de Buurtbakens."

Impact

"Het project is voor ons geslaagd als we straks ook echt een buurtbaken zijn, echt die rol spelen in de wijk. Dat gaat verder dan verbouwingen, het gaat erom dat we impact hebben op onze eigen omgeving", zegt Stephan Zweers hoopvol.