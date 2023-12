Wat mag en kan politie doen bij vermissing? "Het is veel complexer dan mensen denken"

Met zo'n 2.600 vermissingen per jaar heeft de Amsterdamse politie een flinke taak om vermiste personen terug te vinden. Meestal loopt het goed af, maar soms komt het doemscenario uit. Zo raakte de 29-jarige Jessica afgelopen voorjaar vermist en ook de familie van de even oude Sam moest in oktober aan een tragische afloop geloven. Wat kan en mag de politie doen bij vermissing en waarom duurt dat volgens sommigen zo lang?

Heel Amsterdam was half oktober in de ban van de vermissing van de 29-jarige Sam van Grondelle. Zijn vrienden zagen hem in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober rond 03.30 uur voor het laatst op de pont richting Centraal Station. Hij zou naar zijn huis fietsen in Oost, maar kwam daar nooit aan. "Elk uur dat verschuift, schuiven de scenario's naar grimmiger. We proberen daar niet op te focussen, we doen wat we kunnen doen en daarmee doorgaan", vertelden zijn vrienden in de dagen na zijn vermissing.

Uiteindelijk werd zijn lichaam drie dagen later in het water bij de Veemkade gevonden, nadat veel Amsterdammers massaal berichten hadden gedeeld met de dringende vraag alles met de politie te delen wat bij mensen bekend was, zoals beelden van deurbelcamera’s.

Een ander voorbeeld is de vermissing van de eveneens 29-jarige Jessica Kurzawa in februari. Op 21 februari die maand werd ze voor het laatst gezien bij het VUmc aan de Boelelaan in Buitenveldert. Ondanks allerlei zoekacties, werd haar lichaam pas drie weken later gevonden in het water langs de Amstelveenseweg.

'Recht om vermist te zijn'

'Waarom gaat de politie niet meteen achter alle camerabeelden aan?' Dit soort vragen kregen zowel AT5 als NH in oktober veel via sociale media. "De politie doet er alles aan om deze jongen te vinden", zei de politie ten tijde van de vermissing. Maar waar familie en vrienden direct in actie kwamen, leek het of de politie voorzichtiger was in de zoektocht. "Maar je moet bedenken dat er veel meer gebeurt achter de schermen dan dat er met bijvoorbeeld familie en vrienden wordt gedeeld", vertelt criminoloog Jasper van der Kemp.