Sem zijn lied wordt afgewezen door gemeente Rotterdam en gaat nu viral

Sem is al enkele jaren een lokale bekendheid in Purmerend, als coördinator bij het festival Reuring en docent bij de NKT theaterschool. Hij zingt en danst, maar wat hij nu meemaakt, is toch wel hele andere koek. "Ik vraag me geregeld af wat er aan de hand is", laat Konijn weten aan RTV Purmerend.

De Beemsterling studeert aan Codarts, een kunstvakhogeschool in Rotterdam. De school verzorgt ieder jaar het culturele programma voor het kerstdiner van de gemeente. De student zou optreden met zijn nummer 'Dit moet worden gezegd'. Echter kreeg hij te horen dat zijn optreden geschrapt was. Volgens Konijn omdat de gemeente Rotterdam het niet aandurft, maar volgens de gemeentewoordvoerder "omdat uit de verschillende aangeboden onderdelen samen met de artistieke leiding een keuze wordt gemaakt om te komen tot een gebalanceerde programmering."

Woordenkots

Maar de theaterdocent liet het er niet bij zitten. Hij postte het lied op Instagram en Facebook. In vijf minuten komen tal van onderwerpen voorbij in het lied, waaronder oorlogen en de politiek in Nederland. "Ik schrik daarvan. En toen het broertje van een vriend van me werd aangereden, zat ik totaal in zak en as. Er kwam een 'woordenkots' op, echt alles kwam op een avond naar boven", vertelt Sem over het lied.

