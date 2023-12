Parkeergarage Purmerend na maanden van vertraging eindelijk open

Het heeft even geduurd, maar vrijdagochtend is de parkeergarage op het Stadhuisplein in Purmerend geopend. De stad heeft er nu 305 parkeerplekken bij. De bouw van de garage liep flinke vertraging op omdat tijdens de werkzaamheden verzakkingen ontstonden in de omgeving.

"De parkeergarage zou eigenlijk in maart opengaan, maar door onderzoek en ontwikkeling in de constructie werkzaamheden was er een bouwstop", vertelt de woordvoerder van de gemeente Purmerend.

Negen maanden later dan verwacht is de garage open, maar eromheen wordt nog volop gewerkt. "De bereikbaarheid van de garage is daardoor zowel voor auto’s als voetgangers nog niet optimaal." Toch vindt de gemeente het belangrijk om open te gaan, omdat de parkeerplaatsen tijdens de drukke decemberperiode meer dan welkom zijn.

Gratis

Tot en met 1 januari kan je de eerste drie uur gratis parkeren. Daarna kost een plekje in de garage 1 euro 80 per uur. Vanaf de parkeergarage is het een paar minuten lopen naar de binnenstad.