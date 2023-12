Huizen aA nl Bijzondere wintergasten op de Pier van Huizen

Zoals antilopen zich verzamelen rondom de schaarse drinkplekken in Afrika, zo komen vogelaars in de winter samen op plaatsen waar bijzondere winternatuur zich ophoudt. De Pier van Huizen is zo'n plek. Zich uitstrekkend in het Gooimeer, water rondom, biedt de pier zicht op wintergasten: vogels die het hoge noorden hebben verlaten om hier te overwinteren. Natuurlijk Noord-Holland is op stap met Dick Jonkers van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.

Vanaf de Pier van Huizen kijk je rondom over het Gooimeer - Foto: NH Media/Stephan Roest

Er klinkt een harde "PIEP!" over het water en Dick Jonkers spitst meteen zijn oren én zijn ogen. "Daar, een ijsvogel!" De blauwe schicht schiet laag over het water en verdwijnt achter het riet nog voordat de cameraman heeft kunnen scherpstellen. "Mooi hè?", glundert Dick. Altijd geweldig, een ijsvogel. Maar een wintergast is het niet. Tekst gaat verder na de foto

Aalscholvers drogen hun veren in de wind - Foto: NH Media/Stephan Roest

We zien een clubje aalscholvers. Ze zitten op de stenen kade en in de bomen, hun vleugels een beetje uitstaand. "Dat doen ze om te drogen", legt Dick uit. "Aalscholvers hebben niet, zoals eenden, een waterdicht verenkleed. Daardoor kunnen ze wel dieper duiken, maar op den duur wordt dat koude water op je huid toch een probleem. Dus hangen ze hun jas te drogen, zeg maar." Mooi, maar weer geen wintergast en daar komen we toch voor. Tekst gaat verder na de foto

Een tafeleend dobbert op het Gooimeer - Foto: NH Media/Stephan Roest

Met de verrekijker en telescoop speuren we het water af en tussen de meerkoeten en wilde eenden vinden we toch de wintergasten waar we voor gekomen zijn. Een paar tafeleenden dobberen op het water. De tafeleend broedt vooral in het oosten, tot ver in Siberië in moerasrijke gebieden. Het is een duikeend die onder water zoekt naar mosseltjes, plantenwortels en insecten. We zien ook een brilduiker. Tekst gaat verder na de foto

Een brilduiker in zogenaamd eclipskleed - Foto: NH Media/Stephan Roest

Omdat de foto door de telescoop is genomen, is het beeld een beetje wazig. Hij is daardoor de witte vlek tussen zijn oog en zijn snavel even kwijt: de bril waaraan hij zijn naam dankt. Maar het is goed te zien dat deze brilduiker in de rui is. "Toch de moeite waard om even de pier af te wandelen", zegt Dick. Als even later het ijsvogeltje ook nog even stil blijft zitten zodat de cameraman hem kan filmen, zijn we helemaal blij!