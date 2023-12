Led Zeppelin komt weer tot leven in boek van Heemskerker Henk Tijbosch

Zo uniek als Henk Tijbosch is, zo is ook het boekje over zijn jeugdhelden van Led Zeppelin dat hij vandaag presenteert. De Heemskerker, creatief multitalent, is erin geslaagd een meesterwerk van zo’n 170 pagina’s te maken, totaal anders dan alle andere boeken die al over de legendarische popgroep zijn geschreven.

Zes jaar, niet aan de lopende band overigens, werkte de 66-jarige Henk Tijbosch samen met Frans Steensma (voormalig hoofdredacteur van de OOR Pop encyclopedie) aan ‘Led Zeppelin in Nederland – de herinnering de afstand de muziek de mythe’. De liefde voor de band, eeuwig verbonden aan hun grootste hit Stairway to Heaven, zit diep. “Ik was een jaar of veertien. Mijn eerste album was er een van de Bee Gees, de volgende Led Zeppelin. Toen ik ze voor het eerst hoorde, was ik meteen verkocht. Het was een prachtige tijd om al die creativiteit in de muziek mee te maken. Het leek wel of er iedere maand een topplaat uitkwam.”

Henk Tijbosch heeft een fascinatie voor Led Zeppelin. - Foto: NH Media

Naast muziekliefhebber is Tijbosch vooral grafisch kunstenaar. Eigenlijk alles wat in beeld te vatten is, fascineert hem. Begin met hem dus over albumhoezen en hij raakt niet uitgesproken. ‘’Ach, die vierde plaat van Led Zeppelin, uniek. Om nooit te vergeten. Op vrijdagmiddag, na schooltijd, naar de plaatselijke muziekzaak. De LP in een cabine beluisteren. En daarna snel een vriend ophalen om nog een keer te gaan beluisteren. Geld om te kopen hadden we nog niet. De band was destijds de kritiek na hun derde album zo zat, dat ze besloten een hoes zonder namen te maken, met binnenin alleen vier symbolen. Het zou ook meteen, volgens de criticasters, hun beste plaat ooit zijn.”

Wie Led Zeppelin zegt, zegt automatisch Stairway to Heaven, het nummer dat al een eeuwigheid in alle ‘Top’- en Oudejaarslijsten in de bovenste rangorden te vinden is. Gek genoeg is dat pareltje overigens nooit als single uitgebracht. Net als dat het eveneens opmerkelijk is dat Led Zeppelin iets meer dan een handvol keren in ons land optrad. ,,Bij een van die concerten, in Ahoy in 1975, was ik er bij. Een droom kwam uit.’’

Bijzondere insteek Genoeg redenen dus voor een boek, dat hij tot stand liet komen met zijn kompaan Frans Steensma. De twee kozen voor een bijzondere insteek. “Frans is nog een grotere fan dan ik. Hij kwam met het idee om iets samen te stellen op basis van alle recensies die over Led Zeppelin zijn geschreven. Ik geloof dat hij wel een stapel van zo’n vijfentwintig centimeter aan materiaal had liggen. Knipsels uit het Vrije Volk, Muziek Express, Popfoto en talloze kranten. Die hebben we allemaal gerangschikt en gebundeld. Aangevuld met verhalen van fans en journalisten. Daar is nu dit boek uit ontstaan.”

Led Zeppelin. - Foto: ANP Foto