Hoofddorper (21) bekent steekmoord Driehuis, er waren nog twee of drie handlangers

Hoofddorper Frits D. heeft de steekmoord in Driehuis bekend. De 21-jarige verdachte kwam met een mes en nog twee of drie anderen naar Driehuis. Hij stal ook spullen van het slachtoffer, die hij vlak na de moord ergens vlakbij aan een andere verdachte gaf.

Frits D. was zelf niet in de rechtszaal, maar heeft de moord bekend. Tegen de politie zei hij dat hij zichzelf verdedigde. Maar het OM gelooft hem niet: "Dat valt moeilijk te rijmen met het feit dat hij een mes had meegenomen", zei de officier van justitie vandaag.

Er werd gesproken van een zogenaamde rip-deal , waarbij D. drugs van het slachtoffer stal. Of D. inderdaad drugs meenam of andere spullen, werd vandaag niet duidelijk.

Op maandagochtend 11 september zag een groepje scholieren vanaf het veld voor de Wolff en Dekenlaan hoe de verdachte van het huis wegrende . Daarna stommelde de 24-jarige bewoner het huis uit. Hij bezweek onder één of meer messteken in zijn borst .

Nadat D. uit de Wolff en Dekenlaan vluchtte, rende hij naar twee of drie andere mannen toe. Die zaten in een auto, vlakbij de plek van de moord. Eén van hen zit ook vast en wordt gezien als de opdrachtgever van de diefstal en misschien ook moord. Een ander was de chauffeur. Wie de eventuele vierde verdachte was, blijft onduidelijk.

Aangeslagen

Het was vandaag redelijk druk in de kleine rechtszaal, met een stuk of vijftien aangeslagen familieleden en vrienden. Hun advocaat sprak voor de familie, maar kon nog niet veel zeggen omdat het onderzoek naar de moord nog niet is afgerond.

Op de volgende inleidende zitting op 5 februari kunnen de partijen meer uit de doeken doen: de rechtbank heeft alvast een uur de tijd uitgetrokken voor die zitting. Tegen die tijd is het onderzoek afgerond. Ook is verdachte D. er dan bij, zei zijn advocaat.