Texelse dierenopvang baalt dat gevangen katten helemaal naar Friesland gaan

Het is op Texel al jaren een probleem: verwilderde katten die in de duinen leven en jagen op beschermde diersoorten. Er worden dit jaar daarom weer kooien op het eiland geplaatst om deze vaak agressieve katten te vangen. De beestjes zonder eigenaar gaan vervolgens naar een opvang in Friesland en dat zit Wenda Rodenburg, eigenaar van een dierenopvang op Texel, erg dwars.

Wenda in haar kattenopvang - Foto: NH Media / Kelly Blok

Er lopen minstens 100 katten rond in de duinen van Texel. Je zal ze, door het kilometers lange strand, niet vaak zien. Maar de dieren richten een hoop schade aan aan het Natura 2000-gebied. De boswachters van Staatsbosbeheer zien vooral veel bedreigde diersoorten die ten prooi vallen aan de katten, en probeert de ze daarom al jaren te vangen. Elk jaar worden er weer tientallen katten gevangen. Ze worden vervolgens nagekeken en daarna gecastreerd of gesteriliseerd. Ook wordt er gecheckt of het beestje een chip heeft die kan leiden naar een eigenaar. Wanneer dit niet het geval is, krijgen de katten een nieuw onderkomen bij Kattenopvang Bastet in Friesland.

Maar waarom moeten deze katten helemaal naar Friesland? Texel heeft immers sinds een paar jaar zelf een dierenopvang. Reden genoeg voor eigenaar Wenda Rodenburg om eens om de tafel te gaan met de gemeente en Staatsbosbeheer. "Ik heb ze aangeboden om 200 katten op te vangen en ik vond zelf dat het gesprek heel goed verliep", vertelt Wenda tussen de katten. Toch krijgt ze later te horen dat de gevangen katten zonder eigenaar alsnog naar Friesland blijven gaan. In onderstaande video legt Staatsbosbeheer uit waarom de gevangen katten naar Friesland gaan (tekst gaat door onder de video)

Gevangen katten gaan naar een opvang in Friesland - NH Nieuws