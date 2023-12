De Peiling: ben jij vóór een algemeen vuurwerkverbod?

Volgens onderzoek van EenVandaag lijkt het erop dat steeds meer mensen voor een vuurwerkverbod zijn. Dat zou betekenen dat je alleen nog naar vuurwerk kan bekijken als de stad of het dorp waar je woont een vuurwerkshow geeft. In sommige steden hebben ze zelfs daar al een alternatief voor bedacht. In Zoetermeer geven ze twee grote lasershows om het nieuwe jaar te vieren. Ben jij vóór een algemeen vuurwerkverbod?

Uit het Een Vandaag-panel blijkt dat 62 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek van het vuurwerk af willen. Argumenten daarvoor zijn de schade aan bushokjes en brievenbussen, het gevaar voor verwondingen van politie en hulpverleners die elke jaarwisseling weer bestookt worden met soms, zwaar, illegaal vuurwerk en de dieren thuis en in de natuur, die elke Oud en Nieuw last hebben van de harde knallen.

Niet te vergeten de mensen die gewond raken. Soms zo ernstig dat ze ledematen moeten missen of blind worden. Daar tegenover staan de voorstanders die genieten van mooi siervuurwerk of harde knallers die vinden dat het een traditie is die behouden moet blijven.

Verschillende soorten vuurwerk zijn de afgelopen jaren al verboden. Wat nog wel mag zijn sterretjes en knalerwten, cakes, grondbloemen en fonteintjes. Is het tijd dat we het afsteken van vuurwerk dan maar helemaal verbieden? Of geniet jij nog volop van wat wél afgestoken mag worden?