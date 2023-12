Weesfietsen op Amstelveens station geruimd, duiven en wildplassers volgende mikpunt

Het was al aangekondigd, maar nu is het echt zo ver: de gemeente Amstelveen heeft op het busstation in de stad ruim honderd weesfietsen verwijderd. Wethouder Herbert Raat, die van het busstation graag weer het visitekaartje van Amstelveen wil maken, hielp een handje bij het inladen van de stalen rossen.

Wethouder Herbert Raat hielp een handje mee om de 'weesfietsen' te verwijderen van busstation Amstelveen - Foto: Herbert Raat

Weesfietsen zijn fietsen die lange tijd op dezelfde plek staan gestald en ogenschijnlijk niet worden gebruikt. Dat er op het Amstelveense station zoveel staan, is wethouder Raat al tijden een doorn in het oog. "Het is op dit moment geen visitekaartje voor Amstelveen en de huidige staat draagt ook niet bij aan het sociale veiligheidsgevoel", zei hij eerder. De wethouder besloot daarom zijn handen uit de mouwen te steken, en gemeentelijke handhavers een handje te helpen bij het ruimen van in totaal 104 fietsen. De eigenaren waren gewaarschuwd: alweer twee maanden geleden werden op deze fietsen stickers geplakt waarop de eigenaren konden lezen dat hun fiets dreigde te verdwijnen.